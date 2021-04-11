في الجول يكشف – موقف مصابي الأهلي من القمة.. غياب 8 لاعبين بشكل مبدئي

الأحد، 11 أبريل 2021 - 13:44

كتب : أحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك - أحمد عيد - أشرف بنشرقي

صار من المؤكد أن يغيب 8 لاعبين عن الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك، يوم 18 أبريل الجاري.

ومن المؤكد أن الظهير الأيسر علي معلول الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ومحمود وحيد الذي يعاني من نفس الإصابة، والمتعافين من إصابة قطع بالرباط الصليبي محمود متولي ومحمد محمود، المصاب في الذراع حمدي فتحي، والمصاب منذ الموسم قبل الماضي كريم وليد "نيدفيد" سيكونون خارج مواجهة الزمالك يوم 18 أبريل.

وفي المقابل، علم FilGoal.com أن تلك القائمة سيضاف إليها جونيور أجايي، الذي أجرى آشعة رنين أمس السبت، أوضحت حاجته لأسبوعين إلى ثلاثة للشفاء من إصابته العضلية، ما يجعله خارج المباراة.

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محمد هاني أيضا في حاجة من أسبوعين إلى ثلاثة للشفاء من إصابته في العضلة الضامة، ما يجعله خارج المباراة كذلك.

في المقابل، فرص ياسر إبراهيم في المشاركة قائمة وفقا لاستجابته للعلاج، وخوضه لتدريبات مكثفة في يوم راحة الفريق، اليوم الأحد.

أما والتر بواليا الذي عانى من آلام في المعدة، سيكون جاهزا للمباراة.

ويواجه الزمالك الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، يوم 18 أبريل الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب بـ 33 نقطة من 14 مباراة، أما الأهلي فيحل ثالثا بـ 27 نقطة من 11 مباراة.

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