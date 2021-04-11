بديل مبابي؟ تقرير: سان جيرمان تواصل مع وكيل صلاح

يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت في البحث عن بديل لرحيل كيليان مبابي المحتمل عن الفريق، وقد يكون محمد صلاح هداف ليفربول.

وبحسب شبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع وكيل أعمال صلاح خلال الشهر الماضي لبحث عملية انتقاله للفريق الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يعد اللاعب المفضل لإدارة الفريق لتعويض رحيل مبابي المحتمل عن باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد تعاقده حتى الآن ليرتبط النجم الفرنسي بالانتقال لريال مدريد بحسب تقارير لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأوضح التقرير أيضا إلى أن باريس سان جيرمان يترقب موقف ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده مع برشلونة أم لا.

وأيضا كشف التقرير عن أن ماوريسيو بوتشتينيو تواصل مع هاري كين هداف توتنام لمعرفة موقفه وهل لديه الرغبة في الرحيل عن توتنام أم لا إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح بنهاية عام 2023، ولم يبدأ حتى الآن مراحل التفاوض مع ناديه لتجديد التعاقد.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا بالتساوي مع هاري كين هداف توتنام.