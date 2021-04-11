تقرير: رايولا يستهدف حصول هالاند على نفس قيمة راتب ميسي

يستهدف مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند، حصول موكله على راتب ضخم حال انتقاله فريق جديد في الموسم المقبل.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رايولا يرغب أن يكون راتب هالاند هو مليون جنيه استرليني في الأسبوع.

ويرى رايولا أن عدد أهداف هالاند، سيجعل الأندية المهتمة به تدفع له هذا الراتب.

وأوضح التقرير قيمة هذه الراتب تتساوى تقريبا مع مع يحصل عليه ليونيل ميسي من برشلونة.

وسجل هالاند 33 هدفا خلال 34 مباراة هذا الموسم مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات.

وكان رايولا قد اجتمع مع ممثلي برشلونة وريال مدريد، بحسب التقارير الصحفية الإسبانية لكي يستمع للعروض المقدمة منهما للاعب النرويجي.

هالاند (20 عاما) ينتهي تعاقده مع بروسيا دورتموند بنهاية عام 2024.