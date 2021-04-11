معلول يحضر عشاء دبلوماسيا بدعوة من رئيس تونس

حضر علي معلول ظهير أيسر الأهلي، عشاء دبلوماسيا أمس السبت، بدعوة من قيس سعيد رئيس تونس، الذي يزور القاهرة حاليا.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأتت الدعوة، لترفع من حالة معلول المعنوية، حسبما علم FilGoal.com، تزامنا مع التطور الإيجابي في مرحلة تأهيل اللاعب للعودة من الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن عضلة معلول الخلفية التي تعاني من مزق بدأت في الاستجابة للعلاج.

وكان الأهلي قد أعلن تجدد إصابة علي معلول في العضلة الخلفية، بعدما أُصيب في مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

وبالتالي، يستمر غياب معلول حتى مطلع الشهر المقبل.

ومع تلك الفترة، يغيب معلول عن مباريات الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، والنصر في كأس مصر، ومباريات الزمالك وسموحة وإنبي والمصري والجونة في الدوري، بشكل مبدئي.