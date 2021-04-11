كومان: برشلونة سيطر على الكلاسيكو.. والحكم اتخذ قرارات خاطئة

الأحد، 11 أبريل 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

رونالد كومان - خيسوس خيل مانزانو - ريال مدريد - برشلونة

انتقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، خيل مانزانو حكم مباراة الكلاسيكو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وغرد كومان عبر حسابه على "تويتر" بالإسبانية والإنجليزية: "برشلونة سيطر على المباراة وأُتيحت له العديد من الفرص لكي يحصل على نتيجة أفضل".

وأردف "لكن لسوء الحظ، اتخذ حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد قرارات خاطئة".

أخبار متعلقة
زيدان سيد الكلاسيكو.. برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد لدعم الوضع الاقتصادي للنادي.. تقرير: برشلونة يستعد لبيع مهاجمه الشاب كومان يفتح النار: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة.. القرار أثّر على نتيجة المباراة روبيرتو: متفاجئ من تصرف الحكم في لقطة ركلة الجزاء زيدان: لم نفز بفضل الحكم.. لقد استحققنا الانتصار وخلقنا فرصا عديدة

انتقاد كومان للحكم لم يكن الأول بعد اللقاء، بل كان الثالث.

إذ قال كومان بعد المباراة مباشرة لقناة "موفيستار" الإسبانية: "أي مشجع لـ برشلونة سيكون غضبا الآن وغير سعيد بعد قرارات الحكم".

وتابع المدرب الهولندي: "لكن في البداية علي القول إننا لم نكن جيدين في الشوط الأول هجوميًا ودفاعيًا. في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف: "أطلب من التحكيم أن يتأكد من قراراته لأنها كانت ركلة جزاء".

وشدد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، علينا فقط أن نتقبل الأمر ونخرس".

ويقصد كومان بحديثه لقطة الالتحام بين فيرلان ميندي ومارتن برايثوايت في نهاية اللقاء.

وأكد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، في وجود حكم ساحة وحكم مساعد وحكم VAR، لا أدري ما فائدة تقنية الفيديو في إسبانيا، العالم كله يرى إنها ركلة جزاء".

وواصل: "كما أن الحكم توجب عليه تمديد الوقت لتعويض الوقت الضائع".

وبعدها قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "قرار الحكم أثّر على نتيجة المباراة لأن لو سجلناها النتيجة ستكون 2-2. من المستحيل أن يسقط برايثوايت بهذه الطريقة لو لم يتم جذبه، والحكم المساعد كان على بعد 10 أمتار فقط".

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند النقطة 65 ليتراجع للمركز الثالث، أما فوز ريال مدريد فجعله يتصدر الدوري برصيد 66 نقطة، وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، لكن الفريق الملكي يتفوق بفضل المواجهات المباشرة.

وخسر كومان الكلاسيكو الثاني له على التوالي، بعدما هزيمته في لقاء الدور الأول الذي أُقيم على ملعب كامب نو.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
رأس جمعة ترفع المصري لوصافة الدوري بالفوز على الجونة 17 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياكوس يحصد الدوري اليوناني.. كوكا يفترس باناثينايكوس في دربي الأعداء الأزليين 23 دقيقة | المحترفون
مباشر في إسبانيا - بيتيس (1) (1) أتليتكو.. جووووووووول تيّو 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(1) الرجاء.. تسديدة قوية من رمضان 54 دقيقة | الكونفدرالية
يوم استعاد فيه ألفيش ذكريات لا ليجا.. فلامنجو يفوز بكأس سوبر البرازيل أمام بالميراس ساعة | أمريكا
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(2) أرسنال.. جووول ثاااني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز – فتحي وأنطوي أساسيان أمام الرجاء البيضاوي ساعة | الكونفدرالية
مورينيو: بوجبا يستحق الطرد.. ولم أعد أفهم التحكيم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك