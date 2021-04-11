كومان: برشلونة سيطر على الكلاسيكو.. والحكم اتخذ قرارات خاطئة

انتقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، خيل مانزانو حكم مباراة الكلاسيكو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وغرد كومان عبر حسابه على "تويتر" بالإسبانية والإنجليزية: "برشلونة سيطر على المباراة وأُتيحت له العديد من الفرص لكي يحصل على نتيجة أفضل".

وأردف "لكن لسوء الحظ، اتخذ حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد قرارات خاطئة".

We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2 — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021

انتقاد كومان للحكم لم يكن الأول بعد اللقاء، بل كان الثالث.

إذ قال كومان بعد المباراة مباشرة لقناة "موفيستار" الإسبانية: "أي مشجع لـ برشلونة سيكون غضبا الآن وغير سعيد بعد قرارات الحكم".

وتابع المدرب الهولندي: "لكن في البداية علي القول إننا لم نكن جيدين في الشوط الأول هجوميًا ودفاعيًا. في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف: "أطلب من التحكيم أن يتأكد من قراراته لأنها كانت ركلة جزاء".

وشدد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، علينا فقط أن نتقبل الأمر ونخرس".

ويقصد كومان بحديثه لقطة الالتحام بين فيرلان ميندي ومارتن برايثوايت في نهاية اللقاء.

وأكد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، في وجود حكم ساحة وحكم مساعد وحكم VAR، لا أدري ما فائدة تقنية الفيديو في إسبانيا، العالم كله يرى إنها ركلة جزاء".

وواصل: "كما أن الحكم توجب عليه تمديد الوقت لتعويض الوقت الضائع".

وبعدها قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "قرار الحكم أثّر على نتيجة المباراة لأن لو سجلناها النتيجة ستكون 2-2. من المستحيل أن يسقط برايثوايت بهذه الطريقة لو لم يتم جذبه، والحكم المساعد كان على بعد 10 أمتار فقط".

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند النقطة 65 ليتراجع للمركز الثالث، أما فوز ريال مدريد فجعله يتصدر الدوري برصيد 66 نقطة، وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، لكن الفريق الملكي يتفوق بفضل المواجهات المباشرة.

وخسر كومان الكلاسيكو الثاني له على التوالي، بعدما هزيمته في لقاء الدور الأول الذي أُقيم على ملعب كامب نو.