مالديني: اقتربنا جدا من تجديد عقد إبراهيموفيتش

الأحد، 11 أبريل 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - إنتر

يبدو أن زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان سيظل مع الفريق لما بعد يوم ميلاده الأربعين، بعدما أوضح النادي أن المهاجم السويدي سيستمر موسما إضافيا.

وقال باولو مالديني أيقونة النادي ومديره الرياضي الحالي:"اقتربنا جدا جدا".

وأضاف خلال حواره مع قناة سكاي سبورتس إيطاليا "تنقصنا فقط بعض التفاصيل".

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بعد أداء رائع في الموسم الجاري للنجم البالغ عمره 39 عاما، يرغب ميلان في بقائه لموسم إضافي.

شارك إبراهيموفيتش في 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وسيتم إبراهيموفيتش 40 عاما في 3 أكتوبر المقبل.

وعاد إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، بعد 8 سنوات من رحيله عن الفريق.

وإجمالا شارك إبراهيموفيتش في 130 مباراة مع ميلان وسجل 84 هدفا وأرسل 32 تمريرة حاسمة.

توج مع الفريق بالدوري في موسم 2010-2011 وبالسوبر الإيطالي في موسم 2011-2012.

إبراهيموفيتش ميلان
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