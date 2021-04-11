تقرير يكشف ما قاله ميسي لحكم الكلاسيكو.. وكيف رد مودريتش على بيكيه

لم يكن رونالد كومان مدرب برشلونة الوحيد الغاضب من قرارات الحكم خيسوس مانثانو في مباراة الكلاسيكو يوم السبت، وإنما اعترض أيضا لاعبو النادي الكاتالوني على قاضي اللقاء وفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

سقط برشلونة بنتيجة 2-1 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، ليقتنص الأخير صدارة الدوري الإسباني المشتعل في الموسم الجاري.

وكتبت موندو وفقا لما ذكرته إذاعة Cadena Cope الإسبانية أن ميسي لم يعجبه سلوك الحكم وقال له خلال المباراة:"تحدث جيدا، باحترام".

أما جيرار بيكيه، فكان غاضبا من احتساب مانثانو لأربع دقائق فقط كوقت بديل في الشوط الثاني.

ورغم عدم مشاركته في المباراة، إلا أن مدافع برشلونة نزل الملعب بعد صافرة النهاية ليعترض على الحكم.

Luka en plan jefe absoluto. Modric a Piqué: “Estás esperando para rajar ahora, eh” GP: “Hombre, cuatro minutos” Modric: ¿cuántos quieres? (Y retira la mano). De 10, como el número que lleva. pic.twitter.com/YpEo2wfFQ7 — mr. mØnk (@soccermemoriess) April 10, 2021

وأثناء مصافحته للوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وفقا لما ذكرته موندو، قال الأخير:"ستعترض الآن"، فرد بيكيه "4 دقائق!"، ليرد الكرواتي "وكم تريد؟".

حسم ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدفين، قبل أن يقلص برشلونة الفارق في شوط ثان مثير، وكاد يتعادل في الثواني الأخيرة لولا اصطدام الكرة بعارضة مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وانتقد كومان الحكم بعدما رفض الأخير احتساب ركلة جزاء لبرشلونة إثر سقوط مارتن برايثوايت في منطقة جزاء ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الآن برصيد 66 نقطة مثل أتليتكو مدريد بينما رصيد برشلونة 65 نقطة.

وقد يستعيد أتليتكو الصدارة منفردا إذا تجنب الخسارة اليوم الأحد ضد مضيفه ريال بيتيس.