مواعيد مباريات الأحد 11 إبريل 2021.. بيراميدز يسعى للثأر ومورينيو يتحدى يونايتد

يستضيف بيراميدز اليوم الأحد فريق الرجاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية وتنقل beIN 4 المباراة التي تنطلق التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الإنتاج الحربي (5 مساء - أون تايم سبورتس) ويستضيف المصري فريق الجونة (7 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي الخامسة والنصف مساء تجري قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين يلعب توتنام ضد ضيفه مانشستر يونايتد وتنقل beIN 1 Premium المباراة.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في الدوري الإسباني (9 مساء - beIN 1).

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