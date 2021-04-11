زيدان: لم نفز بفضل الحكم.. لقد استحققنا الانتصار وخلقنا فرصا عديدة

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بما قدّمه لاعبوه خلال الانتصار على برشلونة.

ريال مدريد فاز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "قدّمنا مباراة رائعة، بدأنا بشكل مميز، وبعدها كان الوضع معقّدا لأن منافسنا قوي".

وأضاف: "حققنا انتصارا مهما ومستحقا، سنحت لنا العديد من الفرص حتى نسجل الثالث".

وواصل معلقًا على تصريحات نظيره رونالد كومان: "لقطة ركلة الجزاء هي شيء يعتمد على رأي كل شخص، ولو لم يصفّر الحكم ركلة جزاء فهذا لأنه ليس هناك ركلة جزاء".

وتابع: "أمّا الوقت بدل الضائع فالحكم هو من يقرره، وبالتالي ليس هناك ما أقوله".

وأكمل: "الذي يهمنا هو ما نقدّمه نحن على أرض الملعب، خلقنا فرصا عديدة".

وأشار: "برشلونة كان متفوقا علينا في النقاط قبل المباراة. الآن يجب أن نشعر بالسعادة وألا نقول إننا فزنا بفضل الحكم، لقد كان انتصارا استحققناه".

وتابع: "علينا الاستمتاع اليوم وبما قدّمناه، خصوصا بعد أن لعبنا مباراتين مرهقتين. الآن علينا أن نرتاح جيدا لأن اللاعبين مجهدين للغاية".

وأشار: "صدارتنا الحالية لا تغيّر أي شيء، يتبقى الكثير من الجولات. لا أعرف كيف سننهي الموسم، فقد وصلنا إلى الحد الأقصى بدنيا، نعاني للغاية في الأجزاء الأخيرة من المباريات، لكننا على قيد الحياة وسنستعد جيدا لمباراة الأربعاء".

وبرر زيدان تشكيلته: "أقحمت لاعب وسط إضافي لأني أعرف أن فالفيردي يجيد التحول ليصير جناحا ويهاجم المساحات، وهذا ما فعله تحديدا في الهدف الأول. إنه لاعب سريع ويتحرك بين الخطوط. تلك كانت خطتنا، بالإضافة إلى ذلك فإن خط وسط برشلونة قوي جدا".

وأشاد بهدافه: "هدف بنزيمة يعبّر عن جودته وموهبته الكبيرة، أنا سعيد لأجله كثيرا، أتمنى أن يسجل مجددا".

وشرح تغييراته: "أجرينا العديد من التغييرات اليوم، أقحمنا مارسيلو، وأودريوزلا، وماريانو، وإيسكو. عانينا كثيرا في النهاية لكن كل هؤلاء اللاعبين منخرطين في الفريق ويريدون المشاركة، وهذا هو الجيد. لدينا فريق متكاتف وقد رأينا ذلك اليوم".

وأوضح: "لوكاس تعرض لضربة قوية، وعوضه أودريوزولا، لكن مستوانا لم يتأثر. برشلونة فريق مميز، لكننا سيطرنا على اللقاء واستحققنا الفوز".

وأتم: "ناتشو لاعب أثق فيه، يعرف ريال مدريد جيدا ومتاح دائما. قدّم مستوى مميزا، أنا سعيد لكل اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا لأن هذا الوضع صعب جدا عليهم، جميعهم منخرطين في الفريق".































وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل أوسكار مينجيزا هدف برشلونة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد، لكنه يتصدر بالمواجهات المباشرة، في انتظار نتيجة مباراة ريال بيتيس والروخيبلانكوس غدا الأحد.

فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع للمركز الثالث، وبات مهددا بالابتعاد عن الصدارة بفارق 4 نقاط لو انتصر أتليتكو على بيتيس.

ليتلقى برشلونة هزيمته الأولى في الدوري الإسباني بالعام الميلادي 2021، بعد 19 مباراة متتالية في المسابقة المحلية دون خسارة.

برشلونة لم يعرف طعم الخسارة منذ سقوطه في أرض قادش بشهر ديسمبر الماضي، كما توقفت سلسلة الانتصارات الثمانية المتتالية له خارج أرضه في الليجا.

في المقابل أكمل ريال مدريد 13 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات، بواقع 11 فوزا وتعادلين.

كما عزز زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده الشخصي في الكلاسيكو، إذ فاز في 6 وتعادل 3 وخسر مرتين فقط.

بينما خسر رونالد كومان ثاني كلاسيكو له بعد سقوطه في الذهاب بثلاثية مقابل هدف بملعب كامب نو.

وحقق ريال مدريد الفوز في كلاسيكو الدوري الإسباني لـ3 مرات متتالية لأول مرة منذ عام 1978، أي منذ 41 سنة.

فيما توقّفت سلسلة انتصارات جوان لابورتا رئيس برشلونة في الكلاسيكو عند 4 منذ ولايته الأولى، وفشل في أن يكون أول رئيس في تاريخ الزعيم الكتالوني يحقق الفوز في 5 مباريات كلاسيكو متتالية.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لأول مرة على الإطلاق، وهو الملعب رقم 11 الذي يستضيف مباراة رسمية للكلاسيكو.

كما بات ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 92 الذي يظهر عليه برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني.

وهو كذلك الملعب رقم 45 الذي يلعب عليه ميسي في الدوري الإسباني، وهو رقم قياسي يشاركه الآن مع راؤول جونزاليس، وسيرخيو راموس، وخواكين سانشيز، وسيزار سانشيز.