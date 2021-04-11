روبيرتو: متفاجئ من تصرف الحكم في لقطة ركلة الجزاء

انتقد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، عدم مراجعة حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد لتقنية الفيديو في اللقطة التي طالب الكتلان باحتسابها ركلة جزاء.

برشلونة سقط بهدفين مقابل هدف واحد أمام ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وصرّح روبيرتو بعد اللقاء: "حاولنا العودة حتى النهاية، لكنهم أغلقوا مناطقهم بشكل قوي، خصوصا في الشوط الأول".

وواصل اللاعب الكتالوني: "حظنا كان سيئ باصطدام آخر كرة في العارضة، هذا شيء مؤسف لأن التعادل لم يكن ليصير نتيجة سيئة لنا".

وأضاف: "لقب الدوري لا يزال في الملعب، الفوز كان مهما، لكنه لم يحدث".

وشدد: "التنافس على اللقب سيمتد حتى النهاية، لقد حاولنا العودة دون هوادة".

وتحوّل للتعليق على اللقطة الجدلية: "هل استحققنا ركلة جزاء؟ لقد لمسه، ثم الأمر يتوقف عما إذا كان التحاما كافيا لاحتساب ركلة جزاء أم لا".

وأتم: "الأمر الذي فاجئني أن الحكم لم يذهب ليراجعها في الفيديو حتى، وقال سريعا إنها ليست ركلة جزاء".































وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل أوسكار مينجيزا هدف برشلونة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد، لكنه يتصدر بالمواجهات المباشرة، في انتظار نتيجة مباراة ريال بيتيس والروخيبلانكوس غدا الأحد.

فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع للمركز الثالث، وبات مهددا بالابتعاد عن الصدارة بفارق 4 نقاط لو انتصر أتليتكو على بيتيس.

ليتلقى برشلونة هزيمته الأولى في الدوري الإسباني بالعام الميلادي 2021، بعد 19 مباراة متتالية في المسابقة المحلية دون خسارة.

برشلونة لم يعرف طعم الخسارة منذ سقوطه في أرض قادش بشهر ديسمبر الماضي، كما توقفت سلسلة الانتصارات الثمانية المتتالية له خارج أرضه في الليجا.

في المقابل أكمل ريال مدريد 13 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات، بواقع 11 فوزا وتعادلين.

كما عزز زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده الشخصي في الكلاسيكو، إذ فاز في 6 وتعادل 3 وخسر مرتين فقط.

بينما خسر رونالد كومان ثاني كلاسيكو له بعد سقوطه في الذهاب بثلاثية مقابل هدف بملعب كامب نو.

وحقق ريال مدريد الفوز في كلاسيكو الدوري الإسباني لـ3 مرات متتالية لأول مرة منذ عام 1978، أي منذ 41 سنة.

فيما توقّفت سلسلة انتصارات جوان لابورتا رئيس برشلونة في الكلاسيكو عند 4 منذ ولايته الأولى، وفشل في أن يكون أول رئيس في تاريخ الزعيم الكتالوني يحقق الفوز في 5 مباريات كلاسيكو متتالية.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لأول مرة على الإطلاق، وهو الملعب رقم 11 الذي يستضيف مباراة رسمية للكلاسيكو.

كما بات ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 92 الذي يظهر عليه برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني.

وهو كذلك الملعب رقم 45 الذي يلعب عليه ميسي في الدوري الإسباني، وهو رقم قياسي يشاركه الآن مع راؤول جونزاليس، وسيرخيو راموس، وخواكين سانشيز، وسيزار سانشيز.