كومان يفتح النار: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة.. القرار أثّر على نتيجة المباراة

شن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة هجوما عنيفا على خيسوس خيل مانزانو حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد.

برشلونة سقط بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد المباراة مباشرةً: "أي مشجع لـ برشلونة سيكون غضبا الآن وغير سعيد بعد قرارات الحكم".

وتابع المدرب الهولندي: "لكن في البداية علي القول إننا لم نكن جيدين في الشوط الأول هجوميًا ودفاعيًا. في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف: "أطلب من التحكيم أن يتأكد من قراراته لأنها كانت ركلة جزاء".

وشدد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، علينا فقط أن نتقبل الأمر ونخرس".

ويقصد كومان بحديثه لقطة الالتحام بين فيرلان ميندي ومارتن برايثوايت في نهاية اللقاء.

وأكد: "إنها ركلة جزاء واضحة جدا، في وجود حكم ساحة وحكم مساعد وحكم VAR، لا أدري ما فائدة تقنية الفيديو في إسبانيا، العالم كله يرى إنها ركلة جزاء".

وواصل: "كما أن الحكم توجب عليه تمديد الوقت لتعويض الوقت الضائع".

ووجّه كومان سؤالا لمحاوره في نهاية اللقاء السريع عبر محطة "موفيستار": "هل كانت ركلة جزاء أم لا؟ هل كانت ركلة جزاء".

قبل أن يعلّق غاضبا ويغادر: "حسنا، من الواضح أنك لا تريد أن تبتل".

Y ABANDONA LA ENTREVISTA Penalti y expulsión por tocarle con la mano el brazo. Tremendo loser. pic.twitter.com/QanlYWqBR0 — Cánovas™ (@CanovasRM) April 10, 2021

بعدها ظهر كومان في المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام وواصل توجيه سهام النقد للحكم خيل مانزانو.

وقال كومان: "قرار الحكم أثّر على نتيجة المباراة لأن لو سجلناها النتيجة ستكون 2-2. من المستحيل أن يسقط برايثوايت بهذه الطريقة لو لم يتم جذبه، والحكم المساعد كان على بعد 10 أمتار فقط".

وأضاف: "لست الوحيد الذي يشعر بالغضب، لاعبيني يشعرون بالحزن لأن الكثيرين منهم قضوا سنوات طويلة في برشلونة ولا يعرفون إن كذان ذلك سيحدث لهم مجددا أم لا".

وأوضح: "واجهنا سوء حظ في الكرة التي ارتدت من العارضة، لكن علينا تقبُل ذلك لأن ريال مدريد أيضا خلق الفرص".

وأتم: "أنا متفائل جدا بشأن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، يتبقى 8 جولات، سنرد الفعل ونقاتل".































وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل أوسكار مينجيزا هدف برشلونة الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد، لكنه يتصدر بالمواجهات المباشرة، في انتظار نتيجة مباراة ريال بيتيس والروخيبلانكوس غدا الأحد.

فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 65 نقطة وتراجع للمركز الثالث، وبات مهددا بالابتعاد عن الصدارة بفارق 4 نقاط لو انتصر أتليتكو على بيتيس.

ليتلقى برشلونة هزيمته الأولى في الدوري الإسباني بالعام الميلادي 2021، بعد 19 مباراة متتالية في المسابقة المحلية دون خسارة.

برشلونة لم يعرف طعم الخسارة منذ سقوطه في أرض قادش بشهر ديسمبر الماضي، كما توقفت سلسلة الانتصارات الثمانية المتتالية له خارج أرضه في الليجا.

في المقابل أكمل ريال مدريد 13 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات، بواقع 11 فوزا وتعادلين.

كما عزز زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده الشخصي في الكلاسيكو، إذ فاز في 6 وتعادل 3 وخسر مرتين فقط.

بينما خسر رونالد كومان ثاني كلاسيكو له بعد سقوطه في الذهاب بثلاثية مقابل هدف بملعب كامب نو.

وحقق ريال مدريد الفوز في كلاسيكو الدوري الإسباني لـ3 مرات متتالية لأول مرة منذ عام 1978، أي منذ 41 سنة.

فيما توقّفت سلسلة انتصارات جوان لابورتا رئيس برشلونة في الكلاسيكو عند 4 منذ ولايته الأولى، وفشل في أن يكون أول رئيس في تاريخ الزعيم الكتالوني يحقق الفوز في 5 مباريات كلاسيكو متتالية.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لأول مرة على الإطلاق، وهو الملعب رقم 11 الذي يستضيف مباراة رسمية للكلاسيكو.

كما بات ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 92 الذي يظهر عليه برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني.

وهو كذلك الملعب رقم 45 الذي يلعب عليه ميسي في الدوري الإسباني، وهو رقم قياسي يشاركه الآن مع راؤول جونزاليس، وسيرخيو راموس، وخواكين سانشيز، وسيزار سانشيز.