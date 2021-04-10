زيدان سيد الكلاسيكو.. برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد السبت، 10 أبريل 2021 - 23:03 كتب : زكي السعيد كريم بنزيمة - ريال مدريد - برشلونة ريال مدريد برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني نرشح لكم أخر الأخبار روبيرتو: متفاجئ من تصرف الحكم في لقطة ركلة الجزاء 9 دقيقة | الدوري الإسباني أسامة نبيه: مصيرنا كان بأقدام غيرنا.. وسنواجه الأهلي بحكم مصري أو أجنبي 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا كومان يفتح النار: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة.. لا أعلم ما فائدة الـVAR 32 دقيقة | الدوري الإسباني دوري أبطال إفريقيا.. أوناجم يسجل في فوز الوداد وكايزر تشيفز يكمل أطراف دور الـ8 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا زيدان سيد الكلاسيكو.. برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني كرة اليد – قبل 6 أيام من الدربي.. الزمالك يكشف 8 إصابات بالفريق ساعة | رياضات أخرى بيولي: إبراهيموفيتش لم يهن الحكم.. ونريد العودة لمعدل النقاط الذي بدأنا به الموسم ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا الزمالك يختتم رحلته الإفريقية بفوز معنوي على تونجيث برباعية زيدان سيد الكلاسيكو.. برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد تريزيجيه: إصابتي غير مطمئنة.. أسألكم الدعاء مؤتمر كارتيرون: لا أتوقع تواطؤ تم بين الترجي والمولودية.. سنركز الآن على ثنائية محلية الأكثر مشاهدة 1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 4 الزمالك 1 تونجيث انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 الترجي 1 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الوداد الرياضي 0 بترو أتلتيكو انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 هوريا 2 كايزر تشيفز انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 1 أستون فيلا انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج الحربي لم تبدأ 17:00 الدوري المصري - المصري - الجونة لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - شيفيلد يونايتد - أرسنال لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - أتليتكو مدريد لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - برايتون - إيفرتون لم تبدأ 21:15 الدوري الإنجليزي - وست بروميتش ألبيون - ساوثامبتون لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - إشبيلية لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - بينفينتو - ساسولو لم تبدأ 20:45 الدوري الألماني - هوفنهايم - باير ليفركوزن لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك