كرة اليد – قبل 6 أيام من الدربي.. الزمالك يكشف 8 إصابات بالفريق

السبت، 10 أبريل 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

الزمالك وسموحة كرة يد

كشف نادي الزمالك عن ثمانية إصابات في صفوف فريق اليد، قبل مباراة الأهلي في ختام الدوري.

وقال عمرو علي رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك لكرة اليد في تصريحات للموقع الرسمي: "تم تشخيص إصاية حسن قداح بجزع في أربطة الركبة".

وأضاف "محمد علاء (لوكا) يعاني من كدمة في عظمة الكعب، فيما يعاني علي هشام من كدمة في عظمة الكوع".

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طبيب الزمالك أتبع "محمد علي يعاني من إصابة باليد اليسرى وسيجري أشعة لتحديد حجمها، فيما يعاني مصطفى خليل من عدم اتزان، وسيجري الفحوصات اللازمة".

وواصل "أحمد حسام يعاني التهاب في أوتار الكتف، ومحمود خليل (فلفل) يعاني من جزع في أربطة الكاحل".

وأتم "يحيى الدرع يعاني من كدمة بالقدم اليمنى، وشد في عضلات الظهر".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في ختام دوري كرة اليد المصري للمحترفين.

الزمالك يحتل صدارة المسابقة حاليا بنفس الرصيد مع الأهلي، لكن بفارق المواجهات المباشرة للأبيض بعد الفوز ذهابا.

كرة يد الزمالك
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