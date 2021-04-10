دورتموند يهزم شتوتجارت بصعوبة ويرتقي للمركز الخامس

فاز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت بصعوبة، وارتقى للمركز الخامس في ترتيب المسابقة.

وانتصر دورتموند على شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "ميرسيديس بينز آرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ46 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 39 نقطة في المركز التاسع.

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What a way to finish a thrilling #Bundesliga Saturday as @BlackYellow triumph by the odd goal in five in #VFBBVB! 🔥 pic.twitter.com/WSZhEj2oK3 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 10, 2021

تقدم شتوتجارت في الدقيقة الـ17 عن طريق ساسا كالادجيتش، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

في شوط المباراة الثاني، تعادل جودي بيلينجهام لـ دورتموند في الدقيقة الـ47.

ماركو رويس واصل التألق وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ52، لكن شتوتجارت تعادل في الدقيقة الـ78 عن دانيال ديادفاي.

دورتموند لم يستسلم، واستطاع تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ80 عن طريق الشاب أنشجار كناوف، ومن صناعة إيرلينج هالاند، لينتهي اللقاء بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.