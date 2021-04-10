تشكيل الكلاسيكو – فالفيردي أساسي مع ريال مدريد.. وجريزمان احتياطي في برشلونة

أعلن زين الدين زيدان ورونالد كومان مدربا ريال مدريد وبرشلونة، عن تشكيل فريقيهما لمواجهة الكلاسيكو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

واعتمد زيدان على طريقة 4-4-2 بإقحام فيدي فالفيردي في خط الوسط على حساب ماركو أسينسيو.

فيما واصل كومان التعويل على طريقة 3-5-2 لكن بإقحام رونالد أراوخو في عمق الدفاع على حساب أنطوان جريزمان، والدفع بـ فرينكي دي يونج في خط الوسط.

بينما يظل جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو على مقاعد البدلاء.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – إيسكو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا – أرناو تيناس – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت