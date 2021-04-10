"بسبب غياب العدالة".. إنريكي ريكيلمي يعلن عدم ترشحه لرئاسة ريال مدريد

السبت، 10 أبريل 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

إنريكي ريكيلمي

أعلن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، عدم ترشحه لرئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ريكيلمي في بيانٍ رسمي أنه لم يتخل عن حلم رئاسة ريال مدريد، وإنما قام بتأجيله للانتخابات التالية.

وبرر ريكيلمي عدم ترشحه بما أسماه "التقديم غير العادل لموعد الترشح"، وهو القرار الذي اتخذته إدارة فلورنتينو بيريز.

أخبار متعلقة
فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة ريال مدريد في ألفية بيريز.. ريال مدريد يتجاوز إيبار ويلتفت لأسبوع المصير راموس: إن لم يمتلك برشلونة ميسي لكان فاز ريال مدريد بألقاب أكثر ريال مدريد ضد برشلونة.. خدعة الكلاسيكو الذي "لن يحدد الفائز بالدوري"

وكان باب الترشح قد فُتح يوم 3 أبريل، ويمتد حتى 12 أبريل، فترة أوضح ريكيلمي أنها غير كافية لإنهاء الإجراءات والتدشين لحملته الانتخابية، خصوصا أنها تقاطعت مع فترة أعياد مما قلل من عدد أيام العمل الرسمية.

وشدد ريكيلمي في بيانه أن ذلك ليس انسحابا من الترشح، وإنما تأجيل للدورة المقبلة في 2025.

وحتى اللحظة لم يتقدّم سوى بيريز للانتخابات، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخابه بالتزكية في فترة رئاسية جديدة.

ريكيلمي (32 عاما) رجل أعمال إسباني لديه استثمارات واسعة في مجال الطاقة المتجددة والتسويق العقاري.

وأعلن ريكيلمي عن رغبته في الوقت سابق بدخول الانتخابات للإطاحة بـ بيريز، قبل أن يبرر تراجعه بفتح باب الترشح في وقتٍ مبكر بشهر أبريل رغم إقامة الانتخابات في الصيف بعد نهاية الموسم الكروي.

FilGoal.com سلّط الضوء تفصيليًا على إنريكي ريكيلمي في وقتٍ سابق، تعرّف على مزيد من المعلومات عنه من خلال الفيديو التالي.

ريال مدريد في إسبانيا بيريز
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو يقيم موسمه التدريبي الأول مع يوفنتوس بالدرجات 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
جاري نيفيل: تخوفت من انضمام كافاني إلى يونايتد.. لكن الآن جرينوود وراشفرود يحتاجان بقائه 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - انتظام بواليا استعداد لمواجهة النصر 45 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح ساعة | أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كيمبيمبي: بايرن أقوى فريق في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية ساعة | مصر
الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد.. وحضور 3 ناشئين أمام ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك