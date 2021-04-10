"بسبب غياب العدالة".. إنريكي ريكيلمي يعلن عدم ترشحه لرئاسة ريال مدريد

أعلن رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، عدم ترشحه لرئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ريكيلمي في بيانٍ رسمي أنه لم يتخل عن حلم رئاسة ريال مدريد، وإنما قام بتأجيله للانتخابات التالية.

وبرر ريكيلمي عدم ترشحه بما أسماه "التقديم غير العادل لموعد الترشح"، وهو القرار الذي اتخذته إدارة فلورنتينو بيريز.

وكان باب الترشح قد فُتح يوم 3 أبريل، ويمتد حتى 12 أبريل، فترة أوضح ريكيلمي أنها غير كافية لإنهاء الإجراءات والتدشين لحملته الانتخابية، خصوصا أنها تقاطعت مع فترة أعياد مما قلل من عدد أيام العمل الرسمية.

وشدد ريكيلمي في بيانه أن ذلك ليس انسحابا من الترشح، وإنما تأجيل للدورة المقبلة في 2025.

وحتى اللحظة لم يتقدّم سوى بيريز للانتخابات، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخابه بالتزكية في فترة رئاسية جديدة.

ريكيلمي (32 عاما) رجل أعمال إسباني لديه استثمارات واسعة في مجال الطاقة المتجددة والتسويق العقاري.

وأعلن ريكيلمي عن رغبته في الوقت سابق بدخول الانتخابات للإطاحة بـ بيريز، قبل أن يبرر تراجعه بفتح باب الترشح في وقتٍ مبكر بشهر أبريل رغم إقامة الانتخابات في الصيف بعد نهاية الموسم الكروي.

FilGoal.com سلّط الضوء تفصيليًا على إنريكي ريكيلمي في وقتٍ سابق، تعرّف على مزيد من المعلومات عنه من خلال الفيديو التالي.