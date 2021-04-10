بايرن يضحي بنقطتين أمام يونيون برلين من أجل ملحمة باريس

فرّط بايرن ميونيخ في نقطتين، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه يونيون برلين في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 28 من الدوري الألماني.

بايرن تقدّم عن طريق جمال موسيالا بالدقيقة 68 من صناعة توماس مولر الذي رفع رصيده إلى 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

لكن الضيف العاصمي خطف نقطة في الدقيقة 86 بهدف التعادل الذي سجله ماركوس إنجفارتسن.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني. بينما رفع يونيون برلين رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.

وبذلك تتكرر نتيجة مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل 1-1 أيضا.

وشهدت المباراة دفع هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ بالعديد من اللاعبين الشبان وغير الأساسيين، مثل: بونا سار، وخابي مارتينيز، ويوسيب ستانيسيتش، وتياجو دانتاس، وجمال موسيالا، وكريستوفر سكوت، وتانجوي نيانزو.

وتنتظر بايرن مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته ذهابا في ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي مباراة أخرى، اكتسح لايبزج مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب فيزر شتاديون.

سجّل أهداف لايبزج: داني أولمو في الدقيقة 23، وأليكساندر سيورلوث في الدقيقتين 32 و41، ومارسيل سابيتسر في الدقيقة 63.

بينما سجّل هدف بريمن الوحيد ميلوت راشيكا من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 60 نقطة ويقلّص الفارق مع بايرن المتصدر إلى 5 نقاط، فيما تجمّد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز 13.

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وفي مباراة أخرى مجنونة، فاز أينتراخت فرانكفورت على ضيفه فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب دويتش بانك بارك.

ريدلي باكو تقدّم لـ فولفسبورج في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل دايتشي كامادا لـ فرانكفورت سريعا في الدقيقة الثامنة.

ثم ظهر لوكا يوفيتش المعار من ريال مدريد وتقدّم لـ فرانكفورت بالدقيقة 27.

في الشوط الثاني تواصلت الإثارة عندما تعادل فوت فيجورست للضيوف بالدقيقة 46.

لكن أندري سيلفا ثاني هدافي الدوري أعاد فرانكفورت للمقدمة في الدقيقة 54، وتبعه زميله إريك دروم بهدف رابع في الدقيقة 74.

وأخيرا سجل توتا هدفا بالخطأ في مرماه ليقلص الفارق لـ فولفسبورج في الدقيقة 85.

وبالتالي قلّص فرانكفورت الفارق مع فولفسبورج، ورفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد فولفسبورج عند 54 نقطة في المركز الثالث.