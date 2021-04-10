انتهت – جالاتاسراي (1) (1) فاتح كاراجومروك.. تعادل مخيب

السبت، 10 أبريل 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتاسراي وفاتح كاراجومروك، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

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انتهت

ق 83: خروج مصطفى محمد ونزول كريستيان ليندواما بدلا منه.

ق 80: طرد ريان دونك مدافع جالاتا سراي عقب العودة لمطالعة تقنية الفيديو بعد عرقلة لاعب الخصم.

ق 62: جيدشون فيرنانديش يضغط على الدفاع ويخطف الكرة ويمرر لبابل الذي يرواغ ويسدد في أقصى الزواية اليسرى,

ق 60: جول للضيوف عن طريق أليساني نادو من متابعة لتسديدة مرتدة من يد الحارس موسليرا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: تسديدة قوية من ريان بابل تمر من أمام المرمى ولم تنجح محاولة مصطفى محمد باللحاق بها.

ق 33: رأسية متقنة من مصطفى محمد لكن الحارس يبعدها ببراعة، والتعادل السلبي مسيطرا على اللقاء.

ق 15: بطاقة صفراء لمصطفى محمد بعد تدخل هوائي بالمرفق على لاعب الخصم.

ق 10: تقنية الفيديو تلغى هدف مصطفى محمد بداعي لمسة يد على ريان بابل.

ق 8: جوووول مصطفى محمد يسجل الأول من انفراد على يمين الحارس.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتاسراي مصطفى محمد
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