تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد أساسي على حساب فالكاو أمام كاراجومروك
السبت، 10 أبريل 2021 - 17:11
كتب : FilGoal
دفع فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، بمهاجمه المصري مصطفى محمد أساسيًا أمام فاتح كاراجومروك، بالجولة 32 من الدوري التركي.
ويواصل تريم التعويل على مصطفى محمد، مع إبقاء الكولومبي راداميل فالكاو على مقاعد البدلاء، خلافا لبعض التقارير التركية الذي ذكرت نية الإمبراطور الدفع بالنمر أساسيًا.
ويلعب في الخط الأمامي بجوار مصطفى محمد، الهولندي ريان بابل، والتركي أوجولكان تشاجلايان.
📢 #GALAXI #GSvKG 👇 pic.twitter.com/byQ6Kj3wqx— Galatasaray EN (@Galatasaray) April 10, 2021
ويحتل جالاتاسراي المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.