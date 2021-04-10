تشكيل جالاتاسراي – مصطفى محمد أساسي على حساب فالكاو أمام كاراجومروك

السبت، 10 أبريل 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

دفع فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي، بمهاجمه المصري مصطفى محمد أساسيًا أمام فاتح كاراجومروك، بالجولة 32 من الدوري التركي.

ويواصل تريم التعويل على مصطفى محمد، مع إبقاء الكولومبي راداميل فالكاو على مقاعد البدلاء، خلافا لبعض التقارير التركية الذي ذكرت نية الإمبراطور الدفع بالنمر أساسيًا.

ويلعب في الخط الأمامي بجوار مصطفى محمد، الهولندي ريان بابل، والتركي أوجولكان تشاجلايان.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

مصطفى محمد
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