الأهلي يوقف مدرب فريق الشباب ويحيله للتحقيق

قررت لجنة التخطيط بالأهلي، إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي، وإحالته للتحقيق.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن القرار تم اتخاذه بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة.

وأضاف النادي أن ذلك "جاء هذا في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة مؤخرا من خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وإنبي في دوري الشباب."

ماذا حدث؟

بعد تقدم إنبي على الأهلي 2-1، طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في كرة جدلية لكن الحكم لم يحتسبها، وهنا انفعل عمرو أنور بشدة على حكام المباراة.

تدخل بعض إداريين إنبي وتبادلوا الألفاظ مع أنور، ووصل الأمر لاشتباكات داخل الملعب شارك بها اللاعبون.

وسبق لأنور الاشتباك لفظيا مع طاقم تحكيم مباراة سابقة للفريق ضد المقاولون العرب، وبناء على تكرار تلك الأزمات قرر النادي حسبما علم FilGoal.com إيقافه.

خسارة الأهلي من إنبي، وضعت الزمالك في وضع أفضل للفوز بدوري الجمهورية بعد أن تغلب على الإسماعيلي في ذات الجولة.

وتجمع الجولة الأخيرة بين الزمالك والأهلي، ولن يخسر الزمالك البطولة إلا بالخسارة من الأهلي بفارق 6 أهداف.