النصر لـ في الجول: طلبنا نقل مواجهة الأهلي إلى القاهرة.. واتحاد الكرة رفض "تطبيقا لمبدأ العدالة"

السبت، 10 أبريل 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

مباراة النصر ضد زد في دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة

كشف أحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي النصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، عن سبب رفض اتحاد الكرة لطلب النادي نقل مواجهته ضد الأهلي في دور الـ 32 لكأس مصر إلى القاهرة من الإسكندرية.

وقال الأحمر لـ FilGoal.com "في مباراتنا السابقة بدوري الدرجة الثانية، حضر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، وأخبرناه برغبتنا في نقل مباراتنا ضد الأهلي للقاهرة".

وأردف "مجاهد رد علينا بأن هذا مطلب صعب، لأن اتحاد الكرة كان يرغب في لعب مباراتي الأهلي ضد النصر والزمالك ضد حرس الحدود في نفس التوقيت بالقاهرة في دور الـ 32 لـ كأس مصر بالقاهرة، لكن الأمن رفض ذلك".

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وأكمل "وأوضح مجاهد أنه تطبيقا لمبدأ العدالة قبل مباراة القمة، تم نقل مباراة الزمالك والحدود إلى استاد السويس، في نفس توقيت مباراة الأهلي والنصر في استاد الإسكندرية".

ويواجه الأهلي النصر في استاد الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، في نفس توقيت مواجهة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ 32 لكأس مصر كذلك في استاد السويس.

وبعد المواجهتين بـ 4 أيام، يلتقي الزمالك بالأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

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