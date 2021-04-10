خبر في الجول – الأهلي لن يستعمل بند أولوية شراء أزارو حتى لو سينتقل لـ الزمالك أو بيراميدز

لن يستعمل الأهلي بند أولوية الشراء المحلي في العقد الثلاثي مع الاتفاق السعودي، ومهاجمه السابق وليد أزارو.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لن يستعمل البند الذي ينص على أولويته في شراء عقد المغربي من الاتفاق حال رغب النادي السعودي في بيع أزارو، قبل أي منافس محلي آخر.

ولن يستعمل الأهلي البند، حتى لو كانت وجهة أزارو هي الزمالك أو بيراميدز.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين أزارو، والزمالك.

وانتقل أزارو للأهلي من الدفاع الحسني الجديدي في 2017، وسجل معه 41 هدفا في 89 مباراة.

ورحل أزارو معارا للاتفاق في يناير 2020، قبل أن ينضم بشكل نهائي في أكتوبر الماضي.

وفي هذا الموسم، سجل أزارو 5 أهداف في 20 مباراة مع الاتفاق.