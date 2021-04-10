تأكد غياب هاني عن مواجهة الأهلي والنصر.. وياسر إبراهيم يواصل التأهيل

السبت، 10 أبريل 2021 - 15:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وأشار مدير الكرة بحسب الموقع الرسمي للنادي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح "موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له".

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ويستعد الأهلي لخوض عدة مباريات في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.

وفي المقابل، واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا أمس؛ بسبب إصابته.

وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

وفي نفس الإطار، اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، حيث تسلم تقريرا دوريا عن الحالة الطبية للاعبين المصابين؛ للاطمئنان عليهم، والوقوف على تطورات برامجهم التأهيلية.

محمد هاني الأهلي
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