دون أن يسجل مرموش.. سانت باولي يفوز على إرتسجيبيرجة بثلاثية

السبت، 10 أبريل 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد أوسنابروك

فاز سانت باولي على فريق إرتسجيبيرجة بنتيجة 3-1، في الجولة 28 لدوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

وبدأ مرموش المباراة أساسيا، وغادر أرض الملعب في الدقيقة 67 بقرار فني من المدرب.

وتقدم لوكا ميلان زاندر لسانت باولي في الدقيقة 1، وأضاف رودريجو زالازار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49، وعاد زاندر وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 56.

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بينما تكفل باسكال تيسترويه هدف إرتسجيبيرجة الوحيد في الدقيقة 73.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سانت باولي للنقطة 41 ليحتل المركز الثامن.

بينما توقف رصيد إرتسجيبيرجة عند النقطة 37 في المركز العاشر.

ويستضيف سانت باولي فريق فورزبيرج في الجولة المقبلة للدوري.

سانت باولي عمر مرموش
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