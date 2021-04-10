إيهاب جلال: الفرصة متاحة لجميع لاعبي الإسماعيلي.. ولكن

السبت، 10 أبريل 2021 - 14:28

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال

أكد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على أن الفرصة متاحة لجميع لاعبيه للمشاركة مع الفريق، لكنه حدد شرطا للمشاركة.

وقال إيهاب جلال للاعبين خلال المحاضرة اليومية الخاصة بالمران بالصباحي: "الفرصة متاحة للجميع بشرط التركيز وتقديم كل ما لديكم خلال المران".

وشدد "الفريق يحتاج لطاقة كل اللاعبين حتى يستمر في تحقيق الانتصارات ويبتعد عن مناطق الخطورة".

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وكان إيهاب جلال قد قرر أن يتدرب الإسماعيلي لفترتين يوميا لرفع الحالة البدنية للاعبين وتحفيظهم خطط اللعب والمهام المطلوبة منهم".

واشتمل المران على تدريبات متنوعة بدأت بالأحمال البدنية واختتمت بجمل فنية وخططية.

وخاض فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوي تدريبات تأهيلية.

واكتفى الثلاثي الشاب: كمال السيد وعبد السميع وعمر هنيدي بالجري حول الملعب بعد المشاركة مع فريق الشباب ضد الزمالك، أمس الجمعة.

وفى نهاية المران تم عمل تقسيمة للمجموعة كاملة حيث تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

وفاز الإسماعيلي على المصري في المباراة الثانية لإيهاب جلال مع الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 لقاء.

إيهاب جلال الإسماعيلي
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