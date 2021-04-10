بوكيتينو: الشائعات عن مبابي طبيعية.. لا زالت المفاوضات مع باريس جارية

السبت، 10 أبريل 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن ما يقال عن انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق، إلى ناد آخر هو أمر طبيعي بالنظر إلى أنه أحد أبرز نجوم العالم.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي:"اعتدنا ذلك. حين نتكلم عن أندية كبيرة ولاعبين عالميين مثل مبابي، دائما هناك شائعات".

وواصل "الأهم أن مبابي هادئ ومركز مع الفريق ويساعدنا لتحقيق الأهداف المرجوة. مبابي ناضج جدا رغم سنه الصغيرة. النادي واللاعب يحاولان الوصول لاتفاق يبقي مبابي معنا لوقت طويل. إنها رغبة النادي ونعمل على ذلك".

أخبار متعلقة
بيلد تكشف قيمة الشرط الجزائي لهدف ليفربول مصدر بـ اتحاد جنوب إفريقيا لـ في الجول: موسيماني خيارنا المفضل للمنتخب ولكننا نعلم صعوبة تركه لـ الأهلي ماني كما لم تعرفه.. مكتشفه يروى لـ في الجول قصة "الخجول الذي يلعب بحذاء مهلهل" ذا أثلتيك: كين سيضغط للرحيل إن لم يتأهل توتنام للأبطال

وأتم "لا يمكنك التحكم فيما يحدث في الخارج. هل يؤثر الأمر على أداء اللاعبين أو الأجواء داخل الفريق؟ لا".

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس في 2022، وقالت تقارير إن اللاعب يريد الانتقال لريال مدريد.

وشارك مبابي، لاعب موناكو السابق، في 162 مباراة مع باريس وسجل 122 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وانتقل مبابي لباريس في 2018 قادما من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

وجاء مبابي رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 وسادسا في 2019.

مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب صن داونز: مواجهة محتملة ضد الأهلي؟ ستكون مباراة قوية.. وسيرينو أفضل من مبابي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زيدان: لم نفز بفضل الحكم.. لقد استحققنا الانتصار وخلقنا فرصا عديدة 2 ساعة | الدوري الإسباني
روبيرتو: متفاجئ من تصرف الحكم في لقطة ركلة الجزاء 2 ساعة | الدوري الإسباني
أسامة نبيه: مصيرنا كان بأقدام غيرنا.. وسنواجه الأهلي بحكم مصري أو أجنبي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كومان يفتح النار: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة.. القرار أثّر على نتيجة المباراة 2 ساعة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا.. أوناجم يسجل في فوز الوداد وكايزر تشيفز يكمل أطراف دور الـ8 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زيدان سيد الكلاسيكو.. برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك