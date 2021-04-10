بوكيتينو: الشائعات عن مبابي طبيعية.. لا زالت المفاوضات مع باريس جارية

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن ما يقال عن انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق، إلى ناد آخر هو أمر طبيعي بالنظر إلى أنه أحد أبرز نجوم العالم.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي:"اعتدنا ذلك. حين نتكلم عن أندية كبيرة ولاعبين عالميين مثل مبابي، دائما هناك شائعات".

وواصل "الأهم أن مبابي هادئ ومركز مع الفريق ويساعدنا لتحقيق الأهداف المرجوة. مبابي ناضج جدا رغم سنه الصغيرة. النادي واللاعب يحاولان الوصول لاتفاق يبقي مبابي معنا لوقت طويل. إنها رغبة النادي ونعمل على ذلك".

وأتم "لا يمكنك التحكم فيما يحدث في الخارج. هل يؤثر الأمر على أداء اللاعبين أو الأجواء داخل الفريق؟ لا".

وينتهي عقد مبابي (22 عاما) مع باريس في 2022، وقالت تقارير إن اللاعب يريد الانتقال لريال مدريد.

وشارك مبابي، لاعب موناكو السابق، في 162 مباراة مع باريس وسجل 122 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وانتقل مبابي لباريس في 2018 قادما من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

وجاء مبابي رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 وسادسا في 2019.