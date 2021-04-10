ذا أثلتيك: كين سيضغط للرحيل إن لم يتأهل توتنام للأبطال

السبت، 10 أبريل 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

جاريث بيل - هاري كين - توتنام

كتبت شبكة ذا أثلتيك الإنجليزية إن هاري كين نجم توتنام محبط من غياب فريقه عن بطولة دوري أبطال أوروبا.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأشارت إلى أن قائد فريق سبيرز سيضغط على النادي للرحيل في الصيف المقبل إن لم يتأهل توتنام لدوري الأبطال.

وصرح كين (27 عاما) في وقت سابق بأنه سيفكر في مستقبله بعد بطولة يورو 2020، مشيرا إلى أنه يركز في الوقت الراهن مع توتنام.

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بينما شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على رغبته في بقاء كين مع الفريق، بعدما كتبت تقارير أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مهاجم إنجلترا.

ويحتل توتنام حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة 31.

وشارك كين في 235 مباراة مع فريق سبيرز وسجل 162 هدفا.

هاري كين توتنام
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