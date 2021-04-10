بيلد تكشف قيمة الشرط الجزائي لهدف ليفربول

السبت، 10 أبريل 2021 - 11:36

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

لا يزال ليفربول يرغب في تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل، إذ يضع إبراهيما كوناتي مدافع لايبزج على لائحة أولوياته للموسم الجديد.

وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن الشرط الجزائي الموجود في عقد كوناتي يقدر بـ40 مليون يورو.

لكن كريستيان فالك الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات لدى صحيفة "بيلد" الألمانية، كشف عن أن الشرط الجزائي يتراوح بين 32.5 مليون يورو و34 مليون يورو.

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ولعب كوناتي 16 مباراة مع لايبزج هذا الموسم في كل المسابقات.

كوناتي (21 عاما) مثّل منتخبات فرنسا للناشئين والشباب ولم يمثل المنتخب الأول حتى الآن لكن يحق له اللعب لمنتخب مالي.

وتعاقد ليفربول مع أوزان كاباك من شالكة وبن ديفيز من بريستون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتدعيم دفاعه.

ويعاني ليفربول لغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

إبراهيميا كوناتي ليفربول
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