إبراهيم عبد الله: التجديد لـ ساسي يكلف الزمالك 55 مليون جنيه في السنة

قال إبراهيم عبد الله، الذي استقال منذ أيام من عضوية لجنة إدارة نادي الزمالك، إن تجديد عقد فرجاني ساسي نجم الفريق سيكلف النادي مبلغا قدره 55 مليون جنيه في العام.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال عبد الله عبر قناة النهار:"يجب ألا يتأثر مجلس الإدارة بوسائل التواصل الاجتماعي. لأجدد لساسي سأحتاج لتعديل عقود الفريق بأكمله. العديد من اللاعبين يحتاج الزمالك تجديد عقودهم مثل طارق حامد وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حمدي (الونش) وأشرف بنشرقي وعبد الله جمعة".

وواصل "هل تعلم أن عقد إمام عاشور في السنة يبلغ 800 ألف جنيه؟ لأجدد لساسي سأحتاج لدفع 55 مليون جنيه في العام. ساسي لم يطلب مالا، كان يتفاوض عن طريق وكيله".

وينتهي عقد ساسي (29 عاما) مع الزمالك في يونيو المقبل، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين لتمديد التعاقد.

وصرح التونسي في وقت سابق بأنه لم يبلغ الزمالك برغبته في الرحيل.

ويخوض ساسي موسمه الثالث مع الزمالك.

توج مع الفريق بخمسة ألقاب.