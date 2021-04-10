إبراهيم عبد الله: التجديد لـ ساسي يكلف الزمالك 55 مليون جنيه في السنة

السبت، 10 أبريل 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

قال إبراهيم عبد الله، الذي استقال منذ أيام من عضوية لجنة إدارة نادي الزمالك، إن تجديد عقد فرجاني ساسي نجم الفريق سيكلف النادي مبلغا قدره 55 مليون جنيه في العام.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد الله عبر قناة النهار:"يجب ألا يتأثر مجلس الإدارة بوسائل التواصل الاجتماعي. لأجدد لساسي سأحتاج لتعديل عقود الفريق بأكمله. العديد من اللاعبين يحتاج الزمالك تجديد عقودهم مثل طارق حامد وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حمدي (الونش) وأشرف بنشرقي وعبد الله جمعة".

وواصل "هل تعلم أن عقد إمام عاشور في السنة يبلغ 800 ألف جنيه؟ لأجدد لساسي سأحتاج لدفع 55 مليون جنيه في العام. ساسي لم يطلب مالا، كان يتفاوض عن طريق وكيله".

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع – شيكابالا أساسي.. وحمدي يقود الهجوم أمام تونجيث لدعم الوضع الاقتصادي للنادي.. تقرير: برشلونة يستعد لبيع مهاجمه الشاب مدرب تونجيث: نريد إثبات أننا لا نقل عن الزمالك دي يونج: خسارة الكلاسيكو لا تعني خسارة الدوري

وينتهي عقد ساسي (29 عاما) مع الزمالك في يونيو المقبل، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين لتمديد التعاقد.

وصرح التونسي في وقت سابق بأنه لم يبلغ الزمالك برغبته في الرحيل.

ويخوض ساسي موسمه الثالث مع الزمالك.

توج مع الفريق بخمسة ألقاب.

فرجاني ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوثار ماتيوس.. الرجل الذي سبق جيله (1) 7 دقيقة | تقرير في الجول
بوكيتينو: الشائعات عن مبابي طبيعية.. لا زالت المفاوضات مع باريس جارية 46 دقيقة | ميركاتو
ماني كما لم تعرفه.. مكتشفه يروى لـ في الجول قصة "الخجول الذي يلعب بحذاء مهلهل" 47 دقيقة | تقرير في الجول
ذا أثلتيك: كين سيضغط للرحيل إن لم يتأهل توتنام للأبطال ساعة | ميركاتو
بيلد تكشف قيمة الشرط الجزائي لهدف ليفربول ساعة | ميركاتو
مصدر بـ اتحاد جنوب إفريقيا لـ في الجول: موسيماني خيارنا المفضل للمنتخب ولكننا نعلم صعوبة تركه لـ الأهلي ساعة | إفريقيا
إبراهيم عبد الله: التجديد لـ ساسي يكلف الزمالك 55 مليون جنيه في السنة ساعة | ميركاتو
تشكيل الزمالك المتوقع – شيكابالا أساسي.. وحمدي يقود الهجوم أمام تونجيث ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك