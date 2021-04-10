لدعم الوضع الاقتصادي للنادي.. تقرير: برشلونة يستعد لبيع مهاجمه الشاب

السبت، 10 أبريل 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

كونراد دي لا فيوينت

تستعد إدارة برشلونة لبيع الأمريكي كونراد دي لا فيوينت جناح الفريق الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن إدارة برشلونة ستستمع للعروض المقدمة للحصول على خدمات دي لا فيوينت.

وينتهي عقد دي لا فيوينت بنهاية الموسم المقبل، وترغب إدارة برشلونة في بيعه بصيف 2021 لكي تستفيد ماليا من مقابل الاستغناء عنه.

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ويحق لبرشلونة تجديد عقد دي لا فيوينت لمدة موسمين بشكل تلقائي لكن الإدارة تفضل –حتى الآن- رحيله لدعم النادي ماليا.

ولعب دي لا فيوينت (19 عاما) 36 دقيقة وُزعت على 3 مباريات.

وسبق لدي لا فيوينت تمثيل منتخب أمريكا الأول في مباراة واحدة.

كونراد دي لا فيوينت برشلونة
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