لدعم الوضع الاقتصادي للنادي.. تقرير: برشلونة يستعد لبيع مهاجمه الشاب
السبت، 10 أبريل 2021 - 11:07
كتب : FilGoal
تستعد إدارة برشلونة لبيع الأمريكي كونراد دي لا فيوينت جناح الفريق الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كونراد دي لافونتي
النادي : برشلونة
وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن إدارة برشلونة ستستمع للعروض المقدمة للحصول على خدمات دي لا فيوينت.
وينتهي عقد دي لا فيوينت بنهاية الموسم المقبل، وترغب إدارة برشلونة في بيعه بصيف 2021 لكي تستفيد ماليا من مقابل الاستغناء عنه.
ويحق لبرشلونة تجديد عقد دي لا فيوينت لمدة موسمين بشكل تلقائي لكن الإدارة تفضل –حتى الآن- رحيله لدعم النادي ماليا.
ولعب دي لا فيوينت (19 عاما) 36 دقيقة وُزعت على 3 مباريات.
وسبق لدي لا فيوينت تمثيل منتخب أمريكا الأول في مباراة واحدة.