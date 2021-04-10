دي يونج: خسارة الكلاسيكو لا تعني خسارة الدوري

السبت، 10 أبريل 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن الفوز بمواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ليس معناها الفوز بالدوري، أو أن خسارة المباراة ستؤدي لخسارة لقب الدوري.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 30 للدوري الإسباني.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الضغط يتواجد دائما، والمباراة لن تكون مختلفة عن أي كلاسيكو سابق، لكننا نرغب في الفوز بها".

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وتابع "الانتصار مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه سيجعلنا نقترب أكثر من الهدف الذي نرغب في تحقيقه".

واستدرك "لكني لا أعتقد أنه سيكون مباراة حاسمة".

واستمر "الفوز أو الخسارة بالكلاسيكو ليس معناها الفوز أو خسارة لقب الدوري الإسباني".

وأتم "الدوري لا يزال في متناول يد برشلونة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 65 نقطة، خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ66 نقطة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ويتبقى لبرشلونة مواجهة ريال مدريد وأتليتكو مدريد، والفوز بالمباراتين بالإضافة للانتصار في كل اللقاءات المتبقية يضمن للفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني دون النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

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