فالدانو يرد على كلوب: أنفيلد سيبدو كملعب تدريب بعد تجديدات سانتياجو بيرنابيو

رد خورخي فالدانو نجم ريال مدريد السابق على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي انتق فيها ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

واستضاف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مواجهة ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-1.

وقال كلوب عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو قبل المباراة: "إنه أمر غريب (أن تلعب المباراة عليه)، فهذا ملعب للتدريبات".

ليرد فالدانو عبر برنامجه الإذاعي "إل ترانسيستور" الذي يبث عبر أثير إذاعة "أوندا سيرو"، ويقول: "بعد الإنتهاء من تجديدات ملعب سانتياجو بيرنابيو، سيبدو آنفيلد كملعب للتدريبات".

ويستضيف ريال مدريد مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لأعمال التجديد في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد يتدرب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي يستضيف مباريات الفريق الثاني أيضا، لكن بعد إغلاق ملعب سانتياجو بيرنابيو لتجديده، انتقل للعب مبارياته عليه.

وتعد أبعاد ملعب ألفريدو دي ستيفانو أكبر من أبعاد ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

فحجم ملعب ألفريدو دي ستيفانو يعد 105م طولا و68م عرضا، أما أنفيلد فيعد 101م طولا و68م عرضا.