حلمي طولان: الـVAR لا يعمل في الدوري بسبب تكلفته.. والحكام الأجانب "عرف" لمباريات الأهلي والزمالك

السبت، 10 أبريل 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

حلمي طولان - الزمالك - إنبي

زعم حلمي طولان المدير الفني لإنبي أن تقنية حكم الفيديو المساعد لا تعمل في الدوري المصري، مشيرا إلى أن إسناد مباريات الأهلي والزمالك لحكام أجانب يعد بمثابة "العرف".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة لحكم مصري.

وقال حلمي طولان لقناة "أون تايم سبورتس": "سجلنا هدفا صحيحا ضد أسوان ولم يحتسب، واستقبلنا هدفا من تسلل واضح".

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وأضاف "سألت: أين حكم الفيديو المساعد؟ قالوا لي التقنية لا تعمل لأنها تكلفتها 100 ألف جنيه للمباراة الواحدة".

وتابع "الـVAR لا يعمل لكننا نأتي بـ3 حكام مقابل 3-4 آلاف جنيه ويجلسون خلف الشاشات التي لا تعمل. وهذا حدث في مباريات سابقة أيضا".

وخسر إنبي من أسوان بهدف في الجولة 18 للدوري المصري.

وشدد "شخصيا، أترحم على عمرو الجنايني ولجنته الخماسية".

ويترأس أحمد مجاهد اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خلفا للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وتحول للحديث عن قرار اتحاد الكرة بتعيين حكم مصري للقمة، وقال: "العرف يقول إن الحكام الأجانب هم من يقوموا بإدارة مباريات القمة لتجنب الشُبهات".

وواصل "كان هناك الوقت الكافي لاختيار حكم أجنبي للمباراة".

وتطرق للحديث عن إنبي واستفادته من فترة التوقف الدولي، وقال: "كانت مفيدة للغاية للفريق".

واستمر "الفريق استغل هذه الفترة لإعداد اللاعبين مع عودة اللاعبين المصابين".

وأتم "تعاقدنا مع عدة لاعبين في بداية الموسم الحالي ووجدنا صعوبة في الانسجام بينهم لكننا عملنا بقوة لتدارك الأمر".

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

إنبي حلمي طولان
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