ليل "التركي" يتجاوز ميتز ويهرب في صدارة الدوري الفرنسي

فاز ليل على مضيفه ميتز بهدفين دون رد في ملعب سان سيمفوريان، بالجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وسجّل هدفي ليل الثنائي التركي: بوراك يلماز في الدقيقة 60، ومحمد تشليك في الدقيقة 89.

ليهرب ليل في صدارة المسابقة برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان.

ويستطيع باريس سان جيرمان إعادة الفارق إلى 3 نقاط حال انتصاره على مضيفه ستراسبورج مساء السبت.

وشهدت المباراة نقطة تحول مفصلية في الدقيقة 17 عندما تصدى مايك ماينيان حارس مرمى ليل لركلة جزاء أمام البلجيكي آرون ليا إسيكا.

وتعد تلك ركلة الجزاء الثامنة التي يتصدى لها ماينيان منذ ظهوره في الدوري الفرنسي رفقة ليل في 2015.

ووصل ليل إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة خارج ملعبه بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويسعى لتحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ 2011.