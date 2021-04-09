الزمالك: سنخوض القمة بحكام مصريين أو أجانب.. وليتحمل اتحاد الكرة تبعات قراره

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كشف نادي الزمالك موقفه من مباراة القمة بعد إصرار اتحاد الكرة على تعيين حكام مصريين للقاء.

وقال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يأسف لبيان اتحاد الكرة بخصوص حكام القمة، وقد أعلنا موقفنا بالفعل برغبتنا في وجود حكام أجانب".

وأضاف "الزمالك مؤسسة كبيرة ولن ينسحب طبعا، وسيخوض المباراة سواء بحكام أجانب أو مصريين".

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الدردير أتبع "اتحاد الكرة الذي تجاهل رغبة الزمالك والأهلي وجماهيرهما، سيتحمل تبعات ما يحدث في اللقاء، الذي نتمنى مروره بشكل جيد طبعا".

المتحدث باسم الزمالك أكمل "سنلعب المباراة تحت أي ظروف، ولن نرشح أسماء معينة لإدارة اللقاء".

وواصل "نثق في التحكيم المصري ولا نريد سوى العدل. لا بد أن يكون الحكام دوليين طبعا ولا غبار عليهم، ولم يتسببوا في مشاكل مؤخرا".

وعن أحوال الفريق، قال الدردير "الزمالك في قمة تركيزه قبل مباريات هامة سيقبل الفريق عليها".

وأتم "التركيز لا يتواجد سوى بالعدل، وهذا ما يٌحدثه الجهاز الفني حاليا بمعاقبة أي مقصر أو خارج عن النص. عودة إمام عاشور وأحمد عيد للتدريبات في يد الجهاز الفني وحده".

ويلعب الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الأهلي
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