في غياب حجازي.. الاتحاد يفترس الهلال بفوز غائب منذ 5 سنوات ويشعل صدارة الدوري السعودي

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 21:57

كتب : إسلام أحمد

اتحاد جده - الهلال

غاب حجازي وفاز الاتحاد بكلاسيكو السعودية أمام الهلال بنتيجة 2-0 في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن مواجهات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فوز تحقق بثنائية عبد المحسن فلاته وسعود عبد الحميد.

انتصار أشعل به النمور صراع لقب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط.

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حجازي غاب عن اللقاء بسبب تعرضه للطرد في مباراة الرائد الأخيرة ليكون الكلاسيكو ثاني مباراة يغيب عنها منذ انضمامه لصفوف النمور مطلع الموسم الجاري.

ويعد الفوز هو الأول للاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية منذ أكتوبر 2016، منذ ذلك الحين لم يحقق الفوز في 11 مباراة بجميع المسابقات (خسر 7 وتعادل 4)

وأول فوز للاتحاد على أرضه في جميع المسابقات في الكلاسيكو منذ أكتوبر 2015 عندما فاز على الهلال حينها 4-3.

منذ ذلك الحين تعادل في مباراتين وخسر 3.

وستكون الجولة المقبلة نارية، إذ سيحل الهلال ضيفا على الشباب الوصيف والذي يمتلك مباراة أقل إذ سيواجه الباطن.

فيما سيستضيف النمور في الجولة المقبلة الباطن في السادس عشر من أبريل.

وصف المباراة

في الدقيقة 11 شارك عبد المحسن فلاته بدلا من عمر هوساوي وبعد 15 دقيقة سجل برأسية هدف التقدم للنمور.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أضاف سعود عبد الحميد الهدف الثاني من عرضية على الزواية القريبة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وألغت تقنية الفيديو هدف الاتحاد الثالث والذي سجله فهد المولد بداعي لمسة يد في الدقيقة 70.

المباراة شهدت تألق من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة للوسياتو فييتو.

في الدقيقة 80 تحصل جروهي على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن مباراة الاتحاد المقبلة.

الحكم احتسب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع، لم تشهد أي جديد ليتفوق النمور على الزعيم.

اتحاد جده الهلال الدوري السعودي
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