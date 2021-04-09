تقرير: مانشستر يونايتد قلق من "حملة رايولا الترويجية" لـ هالاند

تشعر إدارة مانشستر يونايتد بالقلق من تأثير مينو رايولا على موكله إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند بحسب ما نشرته شبكة "ESPN" الأمريكية.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لا تشعر بالراحة بسبب ما وصفته بـ "الحملة الترويجية" التي يقوم بها رايولا بعدما عقد اجتماعات مع إدارات برشلونة وريال مدريد للاستماع للعروض المقدمة منهما لهالاند.

وأكد التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد لم يفاجأوا من أعمال رايولا بشأن الاجتماع مع الأندية الإسبانية لبحث مستقبل هالاند.

وسبق لمانشستر يونايتد التعامل مع رايولا في صفقة بول بوجبا من يوفنتوس عام 2016.

لكن انتقاد رايولا الدائم والعلني لمانشستر يونايتد بسبب استبعاد بوجبا من المباريات في وقت سابق، قد يجعل إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في التعامل مجددا مع وكيل اللاعبين الإيطالي.

ولعب هالاند 33 مباراة هذا الموسم مع بروسيا دورتموند وسجل 33 هدفا في كل المسابقات.