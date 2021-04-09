كرة طائرة – الأهلي والزمالك يواصلان مطاردة لقب الدوري

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

الزمالك - هيليوبليس - كرة طائرة

واصل الأهلي والزمالك مسلسل المطاردة للقب الدوري بانتصار جديد لكل فريق.

وفاز الأهلي على الترسانة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

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(25-14 – 25-12 – 25-14).

وفي الجولة ذاتها، فاز الزمالك على هيليوبليس بثلاثة أشواط مقابل لا شيء على صالة نادي الزمالك.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

(25-20 – 32-30 – 25-20).

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما يحل الزمالك ثانيا برصيد 38 نقطة.

ويملك الزمالك مباراة مؤجلة أمام القناة، سيخوضها في وقت يتحدد لاحقا.

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