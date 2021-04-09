فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة ريال مدريد

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز

تقدّم فلورنتينو بيريز بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لـ ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت الجمعية العمومية لـ ريال مدريد في بيان لها، أن الرئيس الحالي للنادي قد تقدّم بأوراق ترشحه رسميًا اليوم الجمعة.

وكان بيريز قد فتح في وقتٍ سابق باب الترشح لانتخابات ريال مدريد في الصيف المقبل، مع جعل 12 أبريل الجاري موعدا نهائيا لتلقي المستندات اللازمة للترشح.

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وحتى اللحظة لم يتقدّم أي عضو في ريال مدريد بأوراق ترشحه باستثناء بيريز.

ولم يتم تحديد موعد انتخابات ريال مدريد لعام 2021 حتى اللحظة بشكل محدد، لكنها ستقام بعد نهاية الموسم الكروي.

وكشف إنريكي ريكيلمي رجل الأعمال الإسباني في وقتٍ سابق عن نيته الترشح لرئاسة ريال مدريد، قبل أن يصرّح لاحقا أن فتح بيريز باب الترشح المبكر للانتخابات قد صعّب موقفه.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أنه لم تحدث مفاجآت، فسيغلق باب الترشح بعد 3 أيام دون متقدمين آخرين لمواجهة بيريز.

وبالتالي فيبدو أن بيريز في طريق مفتوح للفوز بالتزكية بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2025.

وترأس بيريز ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2000 حتى استقالته في 2006.

ثم عاد للمنصب في 2009 مجددا ولم يتنازل عنه حتى اللحظة.

بيريز ريال مدريد في إسبانيا
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