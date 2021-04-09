يوفيتش: سأعود لريال مدريد في الموسم المقبل

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:04

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

أكد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد المعار إلى آينتراخت فرانكفورت عودته للفريق الإسباني في الموسم الجديد.

لوكا يوفيتش

النادي : إينتراخت فرانكفورت

ريال مدريد

واستعار آينتراخت فرانكفورت، يوفيتش من ريال مدريد في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال يوفيتش لصحيفة "بيلد" الألمانية: "آينتراخت سيظل نادي مميز بالنسبة لي من كل النواحي".

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وأضاف "لكن الجميع يعلم أنني لاعب لريال مدريد".

وأوضح "سأعود لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي".

وأتم "من المنطقي أن أتحدث فقط عن الخطوات المقبلة في مسيرتي".

وانتقل يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت لريال مدريد في صيف 2019.

ولعب يوفيتش 32 مباراة مع ريال مدريد بواقع 1014 دقيقة فقط وسجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ومنذ عودته لآينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، لعب يوفيتش 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

لوكا يوفيتش ريال مدريد
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