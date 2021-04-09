في حضور ضيف الشرف مؤمن زكريا.. شباب الأهلي دبي بطلا لـ "كأس الخمسين"

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:04

كتب : FilGoal

تكريم مؤمن زكريا في نهائي كأس الخمسين

في حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي، وضيف شرف نهائي الخمسين، توج شباب الأهلي دبي بطلا لكأس الخليج العربي الإماراتي.

توج شباب الأهلي دبي بطلا لكأس الخليج العربي "كأس الإمارات"، للمرة الخامسة في تاريخه على حساب النصر.

وفاز شباب الأهلي دبي على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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المباراة شهدت حضور مؤمن زكريا الذي حصل على تكريم خاص قبل اللقاء من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وتعد هذه النسخة استثنائية من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ13، إذ تحمل اسم "كأس الخمسين" احتفالات بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كأس الخليج العربي نهائي الخمسين
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