في حضور ضيف الشرف مؤمن زكريا.. شباب الأهلي دبي بطلا لـ "كأس الخمسين"
الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:04
كتب : FilGoal
في حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي، وضيف شرف نهائي الخمسين، توج شباب الأهلي دبي بطلا لكأس الخليج العربي الإماراتي.
مؤمن زكريا
النادي :
توج شباب الأهلي دبي بطلا لكأس الخليج العربي "كأس الإمارات"، للمرة الخامسة في تاريخه على حساب النصر.
وفاز شباب الأهلي دبي على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
المباراة شهدت حضور مؤمن زكريا الذي حصل على تكريم خاص قبل اللقاء من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.
video:1
📹— دوري ↔️ الخليج ↔️ العربي (@AGLeague) April 9, 2021
رابطة المحترفين تكرم مؤمن زكريا ضيف نهائي "كأس الخمسين" @MoamenZakaria
#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/GKWqHVpMTD
وتعد هذه النسخة استثنائية من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ13، إذ تحمل اسم "كأس الخمسين" احتفالات بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.