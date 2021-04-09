حسين السيد يغيب 20 يوما بسبب الإصابة

وأوضح الجهاز الطبي للدراويش أن اللاعب يحتاج لفترة علاج لا تقل عن 20 يوما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية من جديد.

حسين السيد النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان حسين السيد قد تعرض لإصابة مطلع الشوط الثاني في دربي القنال أمام المصري.

وحقق الإسماعيلي أول فوز في عام 2021 بالدوري المصري بالتفوق على المصري بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وخاض حسين السيد 8 مباريات بقميص الإسماعيلي منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية قادما من طلائع الجيش.

حقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وأمام الإسماعيلي فترة توقف حتى يوم 1 مايو المقبل، للعودة لمباريات الدوري.