حسين السيد يغيب 20 يوما بسبب الإصابة

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 19:58

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي - حسين السيد

وأوضح الجهاز الطبي للدراويش أن اللاعب يحتاج لفترة علاج لا تقل عن 20 يوما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية من جديد.

حسين السيد

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان حسين السيد قد تعرض لإصابة مطلع الشوط الثاني في دربي القنال أمام المصري.

وحقق الإسماعيلي أول فوز في عام 2021 بالدوري المصري بالتفوق على المصري بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
الأشعة تحدد مدة غياب حسين السيد على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين طلائع الجيش يعلن ضم مدافع سيراميكا كليوباترا لتعويض رحيل حسين السيد حسين السيد: الجماهير لا تنسى مواقف اللاعبين وشيكابالا أفضل مثال.. وسأشجع الأهلي في كأس العالم

وخاض حسين السيد 8 مباريات بقميص الإسماعيلي منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية قادما من طلائع الجيش.

حقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وأمام الإسماعيلي فترة توقف حتى يوم 1 مايو المقبل، للعودة لمباريات الدوري.

حسين السيد الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الترجي: لن نجازف بالمهددين بالإيقاف أمام المولودية.. وهدفنا تصدر الترتيب بالفوز أو التعادل دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة طائرة – الأهلي والزمالك يواصلان مطاردة لقب الدوري 11 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في إفريقيا - الأهلي ضد سيمبا 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل سيمبا – بواليا يقود الهجوم أمام الأهلي 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فلورنتينو بيريز يترشح لرئاسة ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفيتش: سأعود لريال مدريد في الموسم المقبل 33 دقيقة | ميركاتو
نهائي الخمسين - في حضور ضيف الشرف مؤمن زكريا.. شباب الأهلي دبي بطلا لكأس الخليج العربي 33 دقيقة | الوطن العربي
حسين السيد يغيب 20 يوما بسبب الإصابة 38 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك