اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات منتخب الشباب لمن لم توقع عليهم عقوبات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الإفراج عن المستحقات المجمدة لمنتخب الشباب.

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد قد قررت تجميد المستحقات الخاصة بمن لهم علاقة بأحداث منتخب الشباب في انتظار قرارات لجنة الانضباط بشأن معسكر تونس.

وعقب صدور العقوبات الخاصة بأحداث معسكر تونس وتفشي فيروس كورونا وانسحاب شباب الفراعنة من بطولة شمال إفريقيا، تم الإفراج عن المستحقات.

وأوضح اتحاد الكرة أن قرار صرف المستحقات يسري فقط على من لم تصدر عقوبات بشأنهم.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب بإيقافه 6 أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

كما أوقفت وليد منظور الطبيب السابق لمنتخب الشباب 3 أشهر وغرّمته 100 ألف جنيه.

وغرّمت عبد الرحمن أحمد لاعب إنبي 50 ألف جنيه، وحسام أشرف لاعب الزمالك 20 ألف جنيه، ونفس المبلغ لـ عربي بدر لاعب الأهلي.

القصة كاملة

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.

صباح مباراة تونس كشف منتخب مصر سلبية لاعبين في منتخب مصر، وبالتالي إمكانية إقامة اللقاء. لكن المشكلة تكمن في أن المسحة الأخيرة كانت خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا بد من الحصول على موافقة اللجنة الطبية لاعتماد نتيجة المسحة وإقامة اللقاء.

بعد مشاورات كاملة، قرر الاتحاد الإفريقي إلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 أمام تونس.

عقب المباراة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد صباح اليوم التالي إعادة البعثة إلى مصر.