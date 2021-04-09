كرة يد – الزمالك والأهلي ينتصران ويؤجلان الحسم.. وإصابة قداح

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

الزمالك وسموحة كرة يد

واصل الزمالك والأهلي انتصاراتهما في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، قبل جولتين من النهاية.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 28-26 على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري.

شوط المباراة الأول، انتهى بتقدم الزمالك بفارق 14-10 لصالح الزمالك.

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في الشوط الثاني عاد طلائع الجيش وقلص الفارق إلى نقطة واحدة، قبل أن يحسم الزمالك النتيجة لصالحه في النهاية.

وشهدت المباراة إصابة حسن وليد "قداح" لاعب الزمالك ومغادرة الملعب مسنودا، قبل نهاية الوقت بدقائق قليلة.

من جهة أخرى، فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 34-32 على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل 18-18 بين الفريقين، قبل أن يستطيع الأهلي حسم النتيجة لصالحه في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة أيضا لكن في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة.

وتتبقى جولتين فقط على نهاية المسابقة، سيقامان يومي الخميس والجمعة 15 و16 من شهر أبريل الجاري، وستكون الجولة الأخيرة بين الزمالك والأهلي.

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