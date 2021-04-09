قرعة كوبا ليبرتادوريس 2021 - تكرار لما حدث العام الماضي.. ومواجهات نارية بين فرق الأرجنتين والبرازيل

أسفرت قرعة دور المجموعات من نسخة 2021 لـ كوبا ليبرتادوريس عن مواجهات نارية.

المجموعة الأولى ضمت بالميراس البرازيلي حامل لقب النسخة الماضية مع ديفنيسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني حامل لقب كوبا سود أمريكانا الأخيرة.

ليتكرر ما حدث في النسخة الماضية عندما وقع فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2019 رفقة إنديبنديتي ديل فايي بطل كوبا سود أمريكانا 2019 أيضا في نفس المجموعة.

ولم تتحدد بعد 4 مقاعد، إذ تقام مباريات الإياب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل من الدور الثالث التمهيدي، الفائز يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات.

وستتأهل الفرق الخاسرة إلى دور المجموعات من كوبا سود أمريكانا 2021.

وستشهد 4 مجموعات مواجهات برازيلية أرجنيتنية، وقد يزداد العدد لـ 5 حال تأهل سانتوس إلى المجموعة الثالثة ليواجه بوكا جونيورز.

النسخة التي تحمل رقم 62 لم يتحدد بعد مكان إقامة المباراة النهائية والتي تقرر أن تقام في العشرين من نوفمبر المقبل.

وسيبدأ دور المجموعات في 20 أبريل الجاري وينتهي في السابع والعشرين من مايو المقبل.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات كالآتي:

🏆🔥 ¡Los 8⃣ grupos definidos! 👀 Así quedaron conformadas las zonas para la CONMEBOL #Libertadores 2021. 🤔 ¿Cuál te parece el más difícil?#GloriaEterna pic.twitter.com/J0zv20FWE6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 9, 2021

المجموعة 1: بالميراس البرازيلي – ديفينسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني – يونفرستاريو البيروفي – الفائز (إنديبنديتي ديل فايي الإكوادوري × جريميو البرازيلي)

المجموعة 2: أولمبيا الباراجوياني – إنترناسيونال البرازيلي – ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي – أولويز ريدي البوليفي

المجموعة 3: بوكا جونيورز الأرجنتيني – برشلونة الإكوادوري – ذا سترونجست البوليفي – الفائز (سان لورينزو الأرجنتيني × سانتوس البرازيلي)

المجموعة 4: ريفر بليت الأرجنيتيني – سانتا فيه الكولومبي – فلومينسيني البرازيلي – الفائز (بوليفار البوليفي × أتليتكو جونيور الكولومبي)

المجموعة 5: ساو باولو البرازيلي – راسينج كلوب الأرجنتيني – سبورتينج كريستال البيروفي – رينتيستاس الأوروجوياني

المجموعة 6: ناسيونال الأوروجوياني – يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي – أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني – الفائز (ليبرتاد الباراجوياني × أتليتكو ناسيونال الكولومبي)

المجموعة 7: فلامنجو البرازيلي – ليجا دي كيتو الإكوادوري – فيليز سارسفيلد الأرجنتيني – يونيون دي كلارا التشيلي

المجموعة 8: سيرو بورتينو الباراجوياني – أتليتكو مينيرو البرازيلي – أمريكا دي كالي الكولومبي- ديبورتيفو لا جوايرا الفنزويلي.