لاعب روما بعد واقعة جامع الكرات: لو كنت مكانه لاستفزني إهدار الوقت أيضا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

كالافيوري - روما

التمس ريكاردو كالافيوري لاعب روما، العذر لجامع الكرات الهولندي الذي أصابه خلال مباراة أياكس أمستردام.

روما كان متقدما على مضيفه أياكس في الثواني الأخيرة من ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، عندما ألقى جامع الكرات الكرة بقوة نحو كالافيوري بسبب إهدار الأخير للوقت.

وعلّق كالافيوري بعد المباراة على اللقطة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي: "الكثير من الأمور تبادرت إلى ذهني في تلك اللحظة...".

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "لحسن الحظ، تمكّنت من تمالك أعصابي".

وواصل الظهير الأيسر الشاب: "سأقول إن رؤية المنافس يهدر الوقت هو شيء كان ليستفزني أيضا".

وأتم: "لا أقول إنني أحترمه، لكني أتفهم تصرفه".

ونال كالافيوري بطاقة صفراء في نفس اللقطة بسبب التباطؤ في تنفيذ رمية التماس، قبل أن تنتهي المباراة على انتصار ذئاب العاصمة الإيطالية في يوهان كرويف أرينا.

كالافيوري (18 عاما) دخل بديلا في الدقيقة 29 للمباراة بدلا من المصاب ليوناردو سبيناتزولا.

وخاض كالافيوري 6 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

روما كالافيوري في أوروبا الدوري الأوروبي
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