دي روسي يدخل المستشفى بعد إصابته بكورونا

أودع دانييلي دي روسي مدرب المنتخب الإيطالي في المستشفى بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "إل تيبمو" الإيطالية فأن دي روسي تعرض للإصابة بكورونا أثناء التوقف الدولي، ومن ثم دخل مستشفى في العاصمة الإيطالية روما.

وكان دي روسي قد بدأ مهتمه مع المنتخب الإيطالي في منتصف مارس الماضي تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني.

وتواجد دي روسي ضمن الطاقم الفني للأتزوري والذي حقق الفوز على أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا وجميعها بنتيجة 2-0.

وكان ليوناردو بونوتشي وماركو فيراتي وماتيا بيسينا وسالفاتوري سيرجيو وأليساندرو فلورينزي وفيدريكيو بيرنارديسكي قد جاءت نتيجة مسحاتهم إيجابية عقب انتهاء التوقف الدولي مع الأتزوري.

دي روسي اعتزل في يناير 2020 بعدما خاض تجربة اللعب بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني.

القائد السابق لـ روما لعب مع الذئاب 616 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا، وصنع 56.

مع الأتزوري خاض دي روسي 117 مباراة دولية بين 2004 و2017 سجل خلالها 21 هدفا، وكان ضمن الكتيبة المتوجة بكأس العالم 2006.

ويستعد منتخب إيطاليا لبدء تصفيات كأس العالم 2022، إذ يلتقي في التوقف الدولي الشهر الجاري مع أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.