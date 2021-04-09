في الدرجة الثانية – تصدر بورتو وتأجيل مواجهة المريخ وطنطا بسبب كورونا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 19:03

كتب : رضا السنباطي

بورتو السويس

أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 21 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وخسر الداخلية على ملعبه من السكة الحديد بهدف محمد ريعو ليتوقف رصيده عند النقطة 34 ويخسر صدارة المجموعة، بينما ارتفع رصيد السكة الحديد للنقطة 25.

وتعادل بورتو السويس خارج ملعبه مع سرس الليان دون أهداف ليحصل على نقطة ويرتقي لصدارة الترتيب بـ35 نقطة.

وفاز الترسانة على زد بهدف أحمد العش ليرتفع رصيد الشواكيش لـ34 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل كوكاكولا مع جمهورية شبين ثلاثة أهداف لكل فريق ليرتفع رصيد كوكاكولا للنقطة 32 ويحتل المركز الرابع، ووصل جمهورية شبين للنقطة 23.

وتعادل النصر مع القناة بهدل لكل لفريق حيث سجل للقناة مروان حمدي وسجل للنصر أحمد كالوشا.

ليصل القناة للنقطة 31 في المركز الخامس ويصل النصر للنقطة 25 في المركز الـ11.

وفاز الزرقا على النجوم بهدفين مقابل هدف ليصل الزرقا للنقطة 22.

وتعادل منتخب السويس مع بتروجت دون أهداف.

وتم تأجيل مباراة المريخ مع طنطا بسبب إصابة 6 لاعبين من طنطا بفيروس كورونا.

دوري الدرجة الثانية
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