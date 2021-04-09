تقرير تركي: بعد إعصار هاتاي.. فالكاو سيلعب أساسيا على مصطفى محمد

اشتعلت المنافسة في خط هجوم جالاتاسراي بين مصطفى محمد والنمر الكولومبي راداميل فالكاو.

جالاتاسراي يستقبل فاتح كاراجومروك غدا السبت ضمن منافسات الدوري التركي، وتقارير صحفية أوضحت أن فالكاو هو الأقرب ليكون أساسيا.

موقع Sporx التركي ذلك أن المدرب فاتح تريم قرر الدفع غدا بـ فالكاو على حساب مصطفى محمد.

وأوضح التقرير أن مستوى مصطفى محمد أمام هاتاي سبور قبل أسبوع سيدفع تريم للاعتماد على الكولومبي المخضرم في الهجوم أمام كاراجومروك.

كما أشار التقرير إلى أن تريم يتحدث على انفراد بشكل دائم مع مصطفى محمد خلال التدريبات.

وتعرض جالاتاسراي لهزيمة صاعقة أمام هاتاي سبور يوم السبت الماضي بثلاثية نظيفة، مباراة بدأها مصطفى محمد أساسيا قبل أن يستبدله تريم بين الشوطين.

وسجّل المهاجم الدولي المصري انطلاقة نارية مع جالاتاسراي بعد انضمامه إليه في يناير قادما من الزمالك، إذ سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات.

لكنه غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات، والتي شهدت أحدها تلقيه بطاقة حمراء.

وحاول تريم التعويل على مصطفى محمد وفالكاو معا منذ البداية قبل عدة أسابيع محاولًا استغلال مستواهما المرتفع وقتها، لكن الخطة لم تفلح بشكل كبير، ليعود الإمبراطور إلى طريقته المفضلة 4-3-3.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن بشكتاش المتصدر قبل 9 جولات على النهاية.