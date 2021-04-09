تقرير: إيقاف الحكم المساعد الذي طلب توقيع هالاند

أثار الروماني أوكتافيان سوفري الحكم المساعد لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، استغراب العديدين عندما طلب توقيع إرلينج هالاند.

سوفري ظهر في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس وهو يحصل على توقيع المهاجم الدولي النرويجي على البطاقتين الصفراء والحمراء.

لاحقا أوضح الحكم أنه يقوم بذلك الأمر لأغراض خيرية من أجل جمع تبرعات لمساعدة مرضى التوحد.

رغم الغرض النبيل، ذكرت صحيفة "سبورت" الرومانية أن اتحاد الكرة المحلي قد أوقف سوفري على خلفية الواقعة.

سوفري كان مقررا له أن يتواجد بالطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كرايوفا وكلوج في الدوري الروماني يوم الأحد المقبل، لكن تم استبعاده من اللقاء.

وحتى اللحظة لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا بشأن الواقعة غير المعتادة.

المصادفة أن حكم الساحة أوفيديو هاتيجان الذي عاونه سوفري في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء، هو نفسه حكم مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير الجدلية في ختام دور المجموعات للموسم الحالي.

يومها قام الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو بإحداث أزمة كبيرة عندما أشار إلى بيير ويبو بـ "الرجل الأسود" مطالبا بطرده مما تسبب في انسحاب الفريقين من أرض الملعب.